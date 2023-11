Bonn leuchtet Von Gastronomie im Piratenschiff zur Lichtershow ins Kirchenschiff

Unweit der Post am Münsterplatz sticht der Union Jack des Vereinigten Königreichs bereits aus der Ferne ins Auge. An seinem „The Fudge Shop“ bietet Mike Vernon Fudge an, „ein ganz weiches Karamell, was auf der Zunge zergeht“, sagt der Inhaber, der bereits seit zwölf Jahren seinen Stand in Bonn aufschlägt. Variantenreich wird Fudge teils innovativ, teils traditionell britisch in 26 verschiedenen Sorten angeboten, wie etwa Oreo Cookie Fudge, Lemon Curd oder in einer Schoko-Minze Variation.