Stadtfest mit neuem Konzept : Aus „Bonn leuchtet“ soll in diesem Jahr „Bonn strahlt“ werden

„Bonn leuchtet“ zog in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher abends in die Innenstadt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das beliebte Innenstadtfest „Bonn leuchtet“ findet in diesem Jahr in abgeänderter Form statt. Auch der Name ändert sich. Vom 4. bis zum 6. November wird es dennoch bunt in Bonn.