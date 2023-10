Fest mit verkaufsoffenem Sonntag „Bonn leuchtet“ kehrt 2023 zum bekannten Konzept zurück

Wie jedes Jahr gibt es den verkaufsoffenen Sonntag am 5. November. Die Läden in der Bonner Innenstadt haben dann eingeschränkt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Öffnen dürfen die Geschäfte im wie folgt umgrenzten Gebiet: Belderberg, Franziskanerstraße, An der Schlosskirche, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz.