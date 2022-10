Foodmeile und Programm : „Bonn leuchtet“ lässt Bonn vom 4. bis zum 6. November strahlen

Bei „Bonn leuchtet“ erstrahlen Gebäude und Objekte in der Bonner Innenstadt in bunten Farben. (Archivfoto)

Bonn Vom 4. bis zum 6. November 2022 findet in Bonn das beliebte Innenstadtfest „Bonn leuchtet“ statt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Im Terminkalender großer Events in der Bonner Innenstadt hat „Bonn leuchtet“ inzwischen einen festen Platz. Auch in diesem Jahr findet „Bonn leuchtet“ statt - allerdings mit einem abgewandelten Konzept.

Wann findet „Bonn leuchtet“ in 2022 statt?

Das Stadtfest steigt in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. November. Am Freitag, 4. November, gibt es von 12 bis 22 Uhr ein Programm. Am Samstag, 5. November, und am Sonntag, 6. November, geht es jeweils um 11 Uhr los. Veranstalter ist der Verein City Marketing Bonn.

Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen von „Bonn leuchtet“

Bestehen bleibt der verkaufsoffene Sonntag am 6. November. Die Läden in der Bonner Innenstadt haben dann eingeschränkt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Öffnen dürfen die Geschäfte im wie folgt umgrenzten Gebiet: Belderberg, Franziskanerstraße, An der Schlosskirche, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz.