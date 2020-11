Festbeleuchtung strahlt : Lichterglanz in Bonns Innenstadt macht Lust auf Weihnachten

Lichterglanz in Bonns Innenstadt macht Lust auf Weihnachten

Die Weihnachtslichter sollen Freude in schwierigen Zeiten vermitteln. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Händler und Stadtwerke in Bonn lassen die City leuchten. Die Weihnachtslichter sollen Freude in schwierigen Zeiten vermitteln.

Auch wenn es diesmal keinen Weihnachtsmarkt gibt, müssen die Bonner in der Innenstadt nicht auf festlichen Lichterglanz verzichten. Seit wenigen Tagen sind die großen Weihnachtslichter eingeschaltet, die der General-Anzeiger vor einigen Jahren finanziert und zur Verfügung gestellt hat.

Dass sie auch in diesem Jahr erstrahlen, ist durch das gemeinsame Engagement der Händler, der Stadtwerke Bonn und des Einzelhandelsverbandes Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen möglich geworden, wie der Verbandsvorsitzende Jannis Vassiliou mitteilt. „Es ist wichtig, dass den Menschen allen Widrigkeiten zum Trotz nicht die Freude an der weihnachtlichen Zeit genommen wird“, sagt Vassiliou. Weihnachtszauber der plüschigen Art gibt es zudem wieder in den Schaufenstern bei Galeria Karstadt Kaufhof, wo putzige Steiff-Tiere einen Miniatur-Weihnachtsmarkt bevölkern.