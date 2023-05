Einsatz in Bonn Linie 61 am Heinrich-Hertz-Berufskolleg entgleist - Bahnverkehr gestört

Eine entgleiste Straßenbahn der Linie 61 hat am Freitagmorgen in Bonn-Auerberg für eine Störung im Bahnverkehr gesorgt. Die Straßenbahn sei auf der Höhe des Heinrich-Hertz-Berufskollegs am Kopf entgleist und werde nun wieder eingehoben, sagte Ralf Krahforst von der Feuerwehr Bonn. Weil ein Kran die Bahn nicht anheben konnte, wurde sie demgemäß mit Pressen ausgehoben und soll nun mithilfe einer Verschiebeeinrichtung über die Gleise verfahren und danach abgesetzt werden. Verletzt worden sei bei der Entgleisung niemand, erläuterte Ralf Krahforst des Weiteren.