Unfall in Bonn Zwei Fahrgäste der Linie 61 bei Zusammenstoß mit Van verletzt

Auf der Hausdorffstraße in Bonn ist am frühen Freitagabend um 18.10 Uhr eine Bahn der Linie 61 in Richtung Dottendorf mit der Heckklappe eines Vans zusammengestoßen. Dabei zerbrachen sechs Fenster der Bahn und eine Tür wurde beschädigt, teilte der stellvertretende Pressesprecher der Stadtwerke Bonn (SWB), Max Mühlens, vor Ort mit.