Gleich zwei Busse in zwei Tagen Das sollen Fahrer tun, wenn der Bus brennt

Einen Bus brennen sieht man nicht alle Tage. Jetzt kam es gleich zu zwei Vorfällen an nur zwei Tagen. Der erste Brand ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Ein Linienbus auf der Autobahn 565 in Höhe der Anschlussstelle Hardtberg brannte auf dem Seitenstreifen aus. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, Insassen gab es keine. Der Gelenkbus gehört zu einem Bonner Busunternehmen, das den Bus an ein benachbartes Unternehmen aus dem Rhein-Sieg-Kreis vermietet hatte. Kaum zwei Tage später wiederholte sich das Ereignis: Am Montagabend gegen 17.30 Uhr in Bad Godesberg an der Bushaltestelle Stadthalle brannte ein Linienbus des Regionalverkehrs Köln (RVK). Die Fahrerin sowie die fünf bis sechs Insassen konnten sich unverletzt retten wie die Bonner Feuerwehr mitteilte.