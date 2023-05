Übertragung im Internet So läuft der Livestream eines Gottesdienstes aus dem Bonner Münster ab

Inzwischen ist das Münster wieder geöffnet, und im Zuge der Sanierung hat man auch Kameras an fünf Stellen installiert, die aber nur während der übertragenen Gottesdienste aktiv sind oder wenn Dorlöchter das Heran- und Herauszoomen am Mischpult übt. Sie sind auf 2,5 bis drei Meter Höhe angebracht, und man wird sie kaum entdecken können, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Sie ermöglichen den Blick auf den Altarraum aus mehreren Blickwinkeln, aber auch in das Kirchenschiff, in den Chorraum und zur Orgel. Die Aufnahmen werden auch auf Monitoren in den Seitenschiffen übertragen, damit auch die Leute dort sehen, was am Altar passiert. Bei Lesungen wie der von Franz Hartwig am 31. Mai wird nur auf diese Bildschirme übertragen, da dafür Eintritt genommen wird.