„Loss Mer Singe“ in der Harmonie So war der Mitsingabend mit J.P. Weber und Michael Kuhl

Aus „Kölsch“ wurde „Bönnsch“ - die Texte der Lieder zum Erfreuen des Publikums angepasst. Texthefte zum Mitsingen gab es an dem Abend keine. Durch die Bekanntheit der Musiker und Lieder, die an dem Abend gesungen wurde, ginge man davon aus, dass keine Texthefte benötigt werden, so Birkner. „Wer hierherkommt und die Texte nicht kann hat sowieso verloren. Im Brauhaus Gaffel in Köln, da wo die Touris kommen, ist das sinnvoll, aber der, der zu so einem Abend kommt, kennt die Lieder“ sagen drei in rot-weiß gekleidete Frauen, die extra für den Abend aus Köln in die Harmonie gekommen sind.