Bundeskanzlerplatz in Bonn Modernes Bürohochhaus mit hohen Mieten und leichten Macken

Die Demokratie-Erklärer sind im neuen Zuhause angekommen. Vor einem knappen halben Jahr ist die Bundeszentrale für politische Bildung aus ihrem alten Hauptquartier an der Adenauerallee ins Hochhaus am Bundeskanzlerplatz gezogen. Im Medienzentrum im Erdgeschoss, wo es rund 200 Fachtitel zu kaufen gibt, haben bereits die ersten Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen stattgefunden. In den Etagen zwei bis fünf gibt es moderne Arbeitsplätze für 325 Mitarbeiter am Standort Bonn.