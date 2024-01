Lange Bearbeitungszeiten Was taugt der Mängelmelder der Stadt Bonn?

Ob man sie nutzt oder nicht, E-Roller gehören mittlerweile zum Stadtbild einer jeden Großstadt in Deutschland. Die Elektro-Flitzer stehen am Straßenrand, auf Bürgersteigen, häufig im Weg und zum Teil an Orten, wo sie nicht hingehören. So dürfte auch Andreas Frommhold verdutzt geschaut haben, als er eines der Gefährte beim Spaziergang am Poppelsdorfer Weiher im Wasser entdeckte.