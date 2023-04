Busbahnhof in Bonn Männer greifen 25-Jährigen mit Glasflasche an und verletzten ihn schwer

Mehrere Männer haben einen 25-Jährigen in der Nacht auf Samstag am Bonner Busbahnhof angegriffen und mit einer Glasflasche schwer am Kopf verletzt. Die Attacke ereignete sich laut Polizei gegen 4.25 Uhr. Der 25-Jährige wurde zur Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen waren bei Eintreffen der Polizei bereits geflohen.