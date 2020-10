Vorfall am Bertha-von-Suttner-Platz : Frau nach Angriff mit Auto zu Bewährungsstrafe verurteilt

Bonn Das Amtsgericht Bonn hat eine Frau (25) zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Sie soll im vergangenen Jahr mit ihrem Wagen bewusst zwei Männer am Bertha-von-Suttner-Platz angefahren haben.

Beim zweiten Anlauf war schließlich auch der Geschädigte als Zeuge gekommen: Obwohl der 20-jährige Mann in dem Verfahren als Nebenkläger auftrat, hatte er es nämlich zum Verfahrensauftakt am 22. September nicht für nötig befunden, vor Gericht zu erscheinen. Vor dem Bonner Amtsgericht fiel nun das Urteil im Prozess gegen eine junge Frau, die den Mann am 25. August vergangenen Jahres am Bertha-von-Suttner-Platz absichtlich angefahren haben soll.

Der Fall hatte seinerzeit für Schlagzeilen gesorgt: In den frühen Morgenstunden war die Angeklagte nach einer Pöbelei an der Bushaltestelle in Richtung Kennedybrücke auf den 20-Jährigen und seinen Begleiter zugefahren. Zweimal, so hielt es der Gutachter letzten Endes für am wahrscheinlichsten – hatte die Verurteilte ihren Wagen zurückgesetzt und beim letzten Mal schließlich den Mann mit einer Geschwindigkeit zwischen zehn und 19 Kilometern in der Stunde angefahren. Dass sie das in der Absicht getan haben könnte, den Mann zu verletzen, sah auch Amtsrichter Bastian Sczech zum Schluss nicht mehr. Direkt nach dem Vorfall hatte die Staatsanwaltschaft zunächst sogar wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.