Polizei Bonn bittet um Hinweise Täter mit Schlagstock rauben Mann am Rheinufer aus

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Freitag, 12. Januar, einen 26-Jährigen am Rheinufer in Bonn-Castell ausgeraubt haben. Nach Angaben der Polizei am Montag war der 26-Jährige am Tag des Geschehens gegen 15.30 Uhr am Leinpfad/Ecke Welrichsweg unterwegs gewesen, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Die beiden Tatverdächtigen sollen ihn mit einem Schlagstock gedroht und aufgefordert haben, seine Geldbörse zu übergeben. Daraufhin habe er diese den Drohenden übergeben. Die Tatverdächtigen seien dann in Richtung Welrichsweg geflüchtet. Die Beamten haben im nahen Umkreis nach den Tatverdächtigen gesucht, diese aber nicht finden können. Sie werden wie folgt beschrieben: