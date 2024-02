Zeugen gesucht Männer rauben 14-Jährigen in der Bonner Innenstadt aus

Am Dienstagabend haben zwei unbekannte Männer einen 14-Jährigen in der Bonner Innenstadt angegriffen und ausgeraubt. Gegen 21 Uhr war der Jugendliche auf der Wachsbleiche in Richtung Römerstraße unterwegs, als die beiden Männer ihn angegriffen haben sollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.