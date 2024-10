Ein Jahr Gaza-Krieg Pro-Palästina-Demo und Mahnwache für Opfer des Hamas-Massakers in Bonn

Update | Bonn · Mit Israel-Flaggen, Kerzen und Rosen erinnern Demonstranten am Montag bei einer Mahnwache vor dem Alten Rathaus an das Massaker der Hamas vor einem Jahr. Bei einer pro-palästinensischen Kundgebung am Abend haben Demonstranten eine Umformulierung der verbotenen Parole "From the river to the sea" skandiert.