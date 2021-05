Synagoge in Bonn : Bonner halten Mahnwache gegen antisemitische Angriffe

Synagoge in Bonn

Bonn Nach den Angriffen auf die Bonner Synagoge in der vergangenen Woche wollte die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ein Zeichen setzen. Sie hat am Freitagabend eine Mahnwache gegen Antisemitismus organisiert.

Am Freitag versammelten sich dort viele Bonner zu einer „Mahnwache gegen antisemitische Angriffe“, einige hatten entsprechende Plakate mitgebracht, auf denen ein Ende von Hass und Hetze gefordert wurde. „Wir brauchen am Ende einen langen Atem im Kampf gegen Antisemitismus“, so Joachim Gerhardt, evangelischer Pfarrer der Lutherkirche und Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die die Mahnwache organisiert hatte. Jetzt sei die Zeit, deutliche Zeichen zu setzen. Die Gesellschaft rufe außerdem dazu auf, die Stuhlwache fortzusetzen. „Man kann mit kleinen Zeichen viel aussagen“, sagte er.