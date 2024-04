Rheinischer Brauch So können Bonner möglichst nachhaltig Maibäume stellen

Bunt geschmückte Birken verzieren am ersten Mai wieder die Bonner Straßen. Bei aller Vorfreude auf die rheinländische Tradition stellt sich in Zeiten des Klimawandels die Frage nach der Nachhaltigkeit dieses Brauchs. Was können Bonner also tun, um ihren ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten?