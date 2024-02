Taxifahrer mit Messer bedroht Polizei identifiziert Unbekannten nach Tat am Bonner Hauptbahnhof

Die Ermittler leiteten am Dienstag zunächst eine öffentliche Fahndung mit Fotos ein. Inzwischen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden, teilt die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.