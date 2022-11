Überfall in der Nordstadt : Mann bedrohte 33-Jährige in Bonn mit Softair-Pistole

Bonn Zwei Zeugen haben am Sonntagabend in der Bonner Nordstadt einen 40-jährigen Räuber festgehalten. Zuvor soll der Mann eine Frau mit einer Softair-Waffe bedroht haben.

Dank zweier Zeugen befindet sich ein 40-jähriger Räuber in einer Justizvollzugsanstalt. Er hatte am Sonntagabend versucht, eine 33-jährige Frau in der Bonner Nordstadt zu überfallen, so die Polizei. Gegen 18.20 Uhr war die Frau auf der Dorotheenstraße unterwegs, als der Täter sie mit einer Pistole bedrohte und Geld forderte. Die Frau schrie um Hilfe, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Zwei Passanten stellten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.