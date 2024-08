Vorfall am Bonner Hauptbahnhof 29-Jähriger bei Streit mit Messer schwer verletzt

Ein Streit unter fünf Männern ist in der Nacht auf Sonntag am Bonner Hauptbahnhof eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 29-Jähriger mit einem Messer am Hals schwer verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Noch am selben Tag nahm die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus Syrien fest, der in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft in Bonn lebt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung.