Unfall in Bonn Mann wird auf der Adenauerallee von Auto angefahren und verletzt

Völlig unklar ist noch der genaue Hergang eines Unfalls auf der Adenauerallee in Bonn, bei dem am Donnerstagabend ein 33-Jähriger verletzt wurde. Der Mann soll von einem Auto angefahren worden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Demnach „befand sich ein 33-jähriger Mann gegen 21.35 Uhr auf der Fahrbahn, als es zum Kontakt mit einem vorbeifahrenden Pkw kam“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Es sei unklar, ob der Mann über die Straße lief oder dort stand, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Autofahrer soll nach dem Unfall in Richtung Bad Godesberg weitergefahren sein. Weitere Angaben konnte die Polizei nicht machen, die Ermittlungen dauerten an.