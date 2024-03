Einsatz in Bonn-Poppelsdorf Mann bricht in Geschäft ein und will über Dach fliehen

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen in ein Mobilfunkgeschäft in Bonn-Poppelsdorf eingebrochen. Gegen 5.50 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, da sie einen lauten Knall auf der Straße hörten und einen Mann sahen, der durch die zerstörte Schaufensterscheibe in das Geschäft kletterte, teilte die Polizei Bonn mit.