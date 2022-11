Sexuelle Belästigung in Bonn : Mutmaßlicher Entblößer kommt aus Köln

Zwei Fälle von sexueller Belästigung in Bus und Bahn : Was Bonner Eltern zum Schutz ihrer Kinder tun können Nach zwei Fällen sexueller Belästigung in einer Bahn und in einem Bus fahndet die Bonner Polizei nach den Tätern. Die Beamten haben konkrete Tipps, wie Familien ihre Kinder besser vor Übergriffen schützen können.