Im Lager in der Sowjetunion Wie ein Bonner zehn Jahre Weihnachten im Gefangenenlager erlebte

„Irgendwo in der Ukraine. Am späten Nachmittag passiert der graue Zug der Gefangenen von der Arbeit kommend das Lagertor und verteilt sich auf die Unterkünfte. Eine Stunde später sitzen die Männer in ihrem Gemeinschaftsraum um den Lichterbaum. Die Bewacher haben sich daran gewöhnt, dass man den Deutschen das Weihnachtsfest doch nicht nehmen kann und gewähren diese und jene kleine Vergünstigung. Aber was besagt es schon, wenn der Zapfenstreich um zwei Stunden verlängert wird oder der erste Feiertag arbeitsfrei bleibt? Der Trennung von den Lieben in der Heimat wird dadurch nichts von ihrer Schwere genommen, im Gegenteil“, berichtet der General-Anzeiger in der Ausgabe zum Weihnachtsfest 1953 aus den Erinnerungen sowjetischer Kriegsgefangener.