Mann fährt Beamtin in Bonn an : 29-Jähriger stellt sich der Polizei

Bei einer Verkehrskontrolle ist eine Polizistin von einem Auto erfasst worden. Die Ermittlungen laufen. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Bonn vor einer Polizeikontrolle geflohen, hat dabei mit seinem Wagen eine Polizistin erfasst und diese verletzt. Der flüchtige Fahrer hat sich am Freitag gestellt.



Der Autofahrer, der am Donnerstagabend bei der Flucht vor der Bonner Polizei eine Polizisten angefahren und diese verletzt hat, hat sich am Freitag der Polizei gestellt. Wie die Polizei Bonn mitteilte, soll der 29-jährige Mann aus Bonn, der bereits polizeibekannt ist, sich am Freitag gegen 15.15 Uhr in Anwesenheit seines Rechtsanwaltes gestellt haben. Der Haftrichter eließ daraufhin einen Haftbefehl, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Zudem stellten die Beamten den Mietwagen des Mannes in Bornheim zur Beweissicherung sicher.

Am Donnerstagabendhatte der Mann bei der Flucht vor der Bonner Polizei eine Polizistin angefahren und diese verletzt. Die Polizei fahndete nach dem Mann, dessen Identität den Ermittler zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Das teilte die Polizei mit.

Demnach wollte die Polizei gegen 22.30 Uhr an der Bornheimer Straße in der Höhe Eifelstraße einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer hielt schließlich hinter dem Streifenwagen an. Als die Einsatzkräfte auf das Fahrzeug zugehen wollten, beschleunigte der Mann das Auto und fuhr davon. Dabei erfasste er die 26 Jahre alte Polizistin, die mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.