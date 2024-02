Verkehrskontrolle in Bonn Einfluss von Kokain und Alkohol - Polizei stoppt auffälligen Autofahrer

Nach Angaben der Polizei am Montagmorgen war das Auto am besagten Tag gegen 15 Uhr in der Alfterer Straße wegen der „auffälligen Fahrweise“ sowie überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Streifenbeamte der Polizeiwache Duisdorf hielten den 21-jährigen Fahrer an. Hinweise deuteten darauf, dass der Mann unter Drogen stand oder alkoholisiert war.