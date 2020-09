Suche mit Täterbeschreibung in Bonn : Mann flüchtet nach versuchtem Raubüberfall auf Spielothek

Suche mit Täterbeschreibung in Bonn

Am Dienstag soll es einen versuchten Raub auf eine Spielothek in Bonn gegeben haben. (Symbolbild) Foto: DPA

Bonn Am Dienstag kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Spielothek in Bonn. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nun mithilfe einer Täterbeschreibung nach ihm.

Am späten Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Mann gegen 22.55 Uhr versucht, eine Spielothek auf der Breite Straße in der Bonner Nordstadt zu überfallen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, betrat der Mann das Lokal und forderte mit einem Messer Bargeld von einem Mitarbeiter. Dieser verweigerte die Herausgabe.

Darauf flüchtete der Täter zunächst in Richtung der Schützenstraße. Dort stieg er auf ein Fahrrad, welches in einer Einfahrt abgestellt war und fuhr in Richtung Annagraben weiter. Nach Angabe der Polizei, könnte der Mann außerdem auch eine Straßenbahn zur Flucht genutzt haben.