Prozess in Bonn 31-Jähriger gesteht Angriff mit abgebrochener Glasflasche

Eine Frau und ein Mann stehen am 9. Februar gegen 10 Uhr an der Theke eines Schnellimbisses im Bonner Hauptbahnhof, um ihre Bestellungen aufzugeben. Die Verkäuferin hat den Laden gerade geöffnet und wendet sich den ersten Kunden zu, als in der Maximilianpassage plötzlich Unruhe aufkommt und drei Männer erscheinen. Der erste hält eine Plastiktüte in der Hand, trägt einen halblangen Mantel und wird von den zwei anderen offensichtlich verfolgt. Sie treiben ihn mit Tritten und Faustschlägen in den Imbiss, dann holt einer mit einer Flasche aus, die er in der rechten Hand hält, und schlägt ihn damit auf die Schulter, dann auf den Kopf.