Polizei sucht Zeugen Mann greift 24-jährige Bonnerin im Treppenhaus an

Die Polizei Bonn fahndet derzeit nach einem Mann, der im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eine junge Frau angegriffen haben soll. Gegen 5.20 Uhr am Montagmorgen kam die 24-Jährige zurück nach Hause in die Straße „Annagraben“, teilte die Polizei mit. Nachdem sie das Haus betreten hatte, soll ihr ein noch unbekannter Mann in das Treppenhaus gefolgt sein.