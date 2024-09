Fahndung der Bonner Polizei Mann hebt 1000 Euro mit gestohlener Bankkarte ab

Ein noch unbekannter Täter soll am 5. Juli die Bankkarte einer 57-jährigen Frau gestohlen und kurze Zeit später mit der Karte an einem Geldautomaten in Dransdorf 1000 Euro abgehoben haben. Das teilte die Polizei nun mit, die nach richterlichen Beschluss mit einem Fahndungsfoto nach dem Mann sucht.