Urteil nach kuriosem Gerichtsfall : Bonner montierte fremde Kennzeichen an sein Cabrio

<irspacing style="letter-spacing: -0.025em;">Bonn.</irspacing> Ein 23-jähriger Mann aus Bonn ist wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Er hatte sich bei den Autokennzeichen anderer Fahrzeughalter bedient und diese an das eigene Cabrio montiert.

Ein 19 Jahre alter blauer Opel Astra mit 140.000 Kilometer Laufleistung zu einem Kaufpreis von 1500 Euro: Da konnte der junge Mann wohl nicht widerstehen und erstand das Fahrzeug am Silvestertag 2019 von einem Kollegen, wie er vor Gericht angab. Schnell fiel den Nachbarn auf, dass da ein neues Auto ohne Nummernschilder in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses stand und zunächst anscheinend nicht bewegt wurde. Nach rund einem Monat bemerkten dann aber mehrere Mieter benachbarter Stellplätze merkwürdige Vorgänge: An ihren Wagen waren nämlich die Nummernschilder abgeschraubt worden. Die Kennzeichen tauchten aber wie von Zauberhand meist noch am Abend des selben Tages wieder auf. Schnell stellten die Wagenbesitzer fest, dass just in den Zeiträumen, in denen ihre Nummernschilder fehlten, auch das blaue Cabrio nicht an seinem Platz stand.