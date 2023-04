Urteil vor dem Schwurgericht Mann nach Mordversuch an Ex-Schwägerin zu acht Jahren Haft verurteilt

„Sehr wahrscheinlich hat ihm nicht gefallen, dass ich moderner bin“, vermutete das Opfer im Zeugenstand: Am 16. Oktober vergangenen Jahres war die 51-Jährige von ihrem 54-jährigen früheren Schwager in der Autobahnausfahrt Lengsdorf zunächst mit ihrem Wagen ausgebremst und dann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Am Montagmittag hat das Bonner Schwurgericht den Angreifer aus dem Irak nun wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Weil das Opfer arglos gewesen sei und niemals mit einem Angriff gerechnet hätte, sah das Gericht das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht.