Einsatz in Bonn : Mann randaliert in Wohnung der Eltern und verletzt Polizisten

Bonn Ein 33-Jähriger hat in Bonn in der Wohnung seiner Eltern randaliert und Scheiben eingeworfen. Als die Polizei ausrückte und ihn überprüfen wollte, wurde er noch aggressiver und verletzte zwei Polizisten.

Ein 33-Jähriger hat am Mittwochmorgen in Bonn erst in der Wohnung seiner Eltern randaliert, dann von außen die Fenster eingeworfen und bei dem anschließenden Polizeieinsatz noch zwei Beamte verletzt. Das teilte die Bonner Polizei am Donnerstag mit.