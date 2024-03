Vorfall am Bonner Busbahnhof Mann schlägt Bekannten zusammen und raubt ihm das Handy

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde im Rahmen der Ermittlungen eine Blutprobe beim 37-Jährigen entnommen. Da sich der Beschuldigte in Polizeigewahrsam äußerst aggressiv zeigte, so die Polizei, verbrachte er die Nacht in einer Zelle. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Raub dauern an.