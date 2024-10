Polizei sucht Verdächtigen Unbekannter schlägt Supermarktkunden nach Streit um Donuts ins Gesicht

Die Tat ereignete sich am 30. August in einer Aldi-Filiale an der Brühler Straße in der Bonner Nordstadt. Gegen 17.05 Uhr soll dann in der dortigen Backabteilung ein Streit um Donuts zwischen dem Verdächtigen und einem 67-jährigen Kunden ausgebrochen sein, berichtet die Polizei. Der Gesuchte nahm aus dem Einkaufswagen des Geschädigten eine Tüte mit Donuts an sich. Als der 67-Jährige den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach, entstand ein Streit zwischen beiden. Daraufhin schlug der Unbekannte den Kunden dreimal mit der Faust in schneller Abfolge ins Gesicht und trat ihm anschließend noch mit dem rechten Fuß ebenfalls ins Gesicht. Der 67-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.