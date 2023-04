Aus dem Bonner Landgericht Junger Mann soll Bonnerin im Schlaf vergewaltigt haben

„Du hast mich vergewaltigt, das ist kein Kavaliersdelikt!“ Die Sprachaufzeichnung, die am Dienstagmorgen vor dem Bonner Landgericht zu hören war, war deutlich. Der junge Mann, dem der Vorwurf galt, muss sich derzeit vor der 2. Großen Strafkammer verantworten; die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten, der in einer Kleinstadt nördlich von Leipzig lebt, vor, am ersten Juliwochenende des Jahres 2021 eine junge Bonnerin im Schlaf vergewaltigt zu haben. Der schmächtige und fast kindlich wirkende 22-Jährige erzählte dem Gericht allerdings eine derart unglaubwürdige Geschichte, dass der Vorsitzende Richter sich nach mehrfachem Nachhaken entschied, den Angeklagten mit insgesamt 15 Audiodateien zu konfrontieren, die die Ermittler auf seinem Handy gefunden und sichergestellt hatten.