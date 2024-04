Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos Mann soll Zehnjährigen in Bonn sexuell belästigt haben

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Bonner Polizei nach einem Tatverdächtigen. Er soll einen zehnjährigen Jungen in einem Elektronikmarkt in der Bonner Innenstadt sexuell belästigt haben. Der Vorfall soll sich bereits am 29. Juli 2023 im Media Markt am Friedensplatz ereignet haben.