Show-Gitarrist in der Rheinaue „Wir haben am Anfang gedacht, er hat einen an der Klatsche“

Martin Deutsch ist im Parkrestaurant Rheinaue mittlerweile eine kleine Berühmtheit. „Ich möchte noch berühmter werden“, sagt der 64-Jährige. Wie er das anstellen will? Bei den Sommerkonzerten steht er fast immer vor der Bühne und tut so, als würde er Gitarre spielen. Er animiert die Leute zu tanzen, mitzusingen oder zu klatschen und verbreitet gute Laune. Dabei könne er gar nicht richtig Gitarre spielen. „Ich kann keine Akkorde, aber vom Gehör weiß man ungefähr, wann man umgreifen muss“, so Deutsch, der seit Februar Rentner ist und 48 Jahre im Schichtdienst gearbeitet hat.