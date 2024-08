Vorfall in Bonn Wie ein Tourist einen Mann aus dem Rhein rettete

Der vergangene Samstag lockte mit seinem schönen Wetter viele Menschen an den Bonner Rhein. Die Sonne schien und die eine oder andere Brise sorgte zwischenzeitlich für Abkühlung. Auch Stefan K. war mit seiner Familie zu Besuch in Bonn am Rhein. Er möchte nicht mit vollständigen Namen in der Zeitung stehen. „Ich fühle mich unwohl damit, sonst als alleiniger Retter dazustehen, schließlich war ich nicht allein“, begründet Stefan K. seine Entscheidung. Denn anders als am Samstag berichtet, hatte nicht die Feuerwehr, sondern der 43-Jährige mit drei weiteren Passanten einem Mann das Leben gerettet. Und dabei wollte der Tourist aus Gauting nur die letzten Sommerferientage genießen.