Polizei ermittelt : Mann stiehlt Geld aus Geschäft in der Südstadt

Mann stiehlt Geld aus Geschäft in der Südstadt

Bonn Aus einem Geschäft in der Bonner Südstadt ist am Freitag Geld gestohlen worden. Der Täter rannte mit seiner Beute davon. Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Ein noch unbekannter Mann hat aus einem Geschäft in der Bonner Südstadt Geld gestohlen und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nutzte der Mann bei seiner Tat am Freitag gegen 14 Uhr einen günstigen Moment: Während eines Verkaufsgesprächs nahm er mehrere Geldscheine aus der Kasse.