Polizei bittet um Hinweise : Räuber überfällt Geschäft in der Bonner Sternstraße

Räuber überfällt Geschäft in der Bonner Sternstraße

Die Polizei sucht nach einem Mann, der ein Geschäft in der Bonner Sternstraße überfallen hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Die Polizei fahndet nach einem Mann, der vergangenen Freitag ein Geschäft in der Bonner Innenstadt überfallen hat. Der Täter erbeutete die gesamten Tageseinnahmen des Ladens.

Ein Geschäft in der Sternstraße in der Bonner Innenstadt ist am Freitag, 11. November, überfallen worden. Der Räuber stahl die gesamten Tageseinnahmen des Geschäfts. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.