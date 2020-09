Merkel gratuliert per Leinwand : Bonner Schule gewinnt Deutschen Schulpreis

Bonn Die Bonner Marie-Kahle-Gesamtschule hat den zweiten Platz beim deutschen Schulpreis erreicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte per Livestream.

Die lauten Jubelschreie aus der Aula der Marie-Kahle-Gesamtschule am Mittwoch um 11.20 Uhr waren wohl noch am Augustusring zu vernehmen. Zu diesem Zeitpunkt wurden auf einer großen Leinwand die Preisträger des diesjährigen bundesweit durchgeführten Deutschen Schulpreises verkündet. Die Gesamtschule erreichte dabei einen der fünf mit 25.000 Euro dotierten zweiten Plätze. Bereits zum vierten Mal darf sich eine Bonner Schule in die Preisträgerliste der seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung für besonders gute Schulqualität verliehenen Auszeichnung eintragen. In den Jahren zuvor wurden bereits die Integrierte Gesamtschule Beuel, die Ketteler-Schule und die Paul-Martini-Schule ausgezeichnet. Die ansonsten in Berlin durchgeführte Veranstaltung, bei der üblicherweise der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin die Auszeichnung vornimmt, wurde pandemiebedingt erstmals per Live-Stream gleichzeitig an allen teilnehmenden Schulen durchgeführt. Zum Erstplatzierten wurde die Otfried-Preußler-Schule in Hannover ernannt und darf sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen.