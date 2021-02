Tierheim Albert Schweitzer : Martin Rütter überreicht Spende an Bonner Tierheim

Martin Rütter überreicht Spende an Bonner Tierheim

Das Tierheim in Bonn erhielt eine Spende von rund 18.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Das Bonner Tierheim Albert Schweitzer hatte am Dienstag einen besonderen Besucher: Hundetrainer Martin Rütter. Dieser überreichte dem Tierheim eine große Spende.

Am Dienstag hat Martin Rütter dem Bonner Albert Schweitzer Tierheim in Bonn einen Besuch abgestattet. Grund dafür war, wie der bekannte Hundetrainer in einem Facebook-Video mitteilte, dass er dem Tierheim eine Spende überreichen wollte.