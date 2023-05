Einige Häuser bis zum Abend ohne Wasser Materialverschleiß war die Ursache für Rohrlecks in Poppelsdorf

In der Nacht zum Donnerstag wurde BonnNetz wegen eines Wasserleitungsschadens in mehreren Straßen in Poppelsdorf alarmiert. Anwohner in der Kreuzbergallee, Fridjot-Nansen-Straße und dem Wallfahrtsweg hatten über Stunden kein Wasser. Wie der Bonner Netzbetreiber mitteilte, waren die Mitarbeiter bis zum Abend gegen 19 Uhr mit der Ortung und Beseitigung der Lecks beschäftigt. Mittlerweile ist sich BonnNetz sicher, dass die Schäden durch Materialverschleiß (Korrosion) zustande gekommen sind.