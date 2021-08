Bonn-Poppelsdorf : Meckenheimer Allee wegen Polizeieinsatz gesperrt

Die Meckenheimer Allee in Bon (Archivfoto) Foto: Richard Bongartz

Bonn Die Polizei ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz an die Meckenheimer Allee ausgerückt. Die Straße ist aufgrund des Einsatzes gesperrt worden.

Die Meckenheimer Allee in Bonn ist am Dienstagnachmittag gesperrt werden. Grund ist ein Polizeieinsatz in Höhe des Botanischen Gartens. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.