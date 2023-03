Feuerwehreinsatz in Bonn-Mehlem Mehrfamilienhaus muss wegen eines Wohnungsbrandes evakuiert werden

Gegen 18 Uhr am Donnerstagabend alarmierten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Mehlem die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn. In einer Erdgeschosswohnung in dem Haus „An der Nesselburg“ war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen, so der Sprecher der Feuerwehr Bonn, Jörg Schneider.