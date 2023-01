Schutz vor dem Virus : Mehr als 900.000 Corona-Impfungen in Bonn verabreicht

Im Corona-Impfzentrum im World Conference Center Bonn fanden bis September 2021 rund 200.000 Impfungen statt. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Ob im Impf-Bus, beim Arzt oder im Impfzentrum: 902.000 Impfungen gegen das Coronavirus wurden in Bonn seit Februar 2021 insgesamt verabreicht, teilt die Stadt mit. Wie hoch ist aktuell die Nachfrage?

902.000 Corona-Impfungen wurden in Bonn zwischen dem 8. Februar 2021 und Ende 2022 verabreicht. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit, unter deren Regie nach eigenen Angaben fast ein Drittel der Immunisierungen durchgeführt wurde. Neben der Stadt beteiligten sich niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken an den Impfaktionen, die in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert wurden.

In Bonn wurden nach Angaben der Stadt 299.670 Erstimpfungen, 280.763 Zweitimpfungen, 248.049 Drittimpfungen und 63.684 Viertimpfungen verabreicht. „Mit diesen Zahlen stehen wir gut da“, sagte Gesundheitsdezernentin Margarete Heidler.

In der Hochphase bis zu 1800 Impfungen im Bonner Impfzentrum täglich

Ende 2020 hatte die Stadt ein großes Impfzentrum im World Conference Center Bonn (WCCB) eingerichtet. Von dort aus wurden zunächst die Impfstofflieferungen für alle Bonner Kliniken sowie die mobilen Impf-Teams für Senioreneinrichtungen koordiniert. Im Impfzentrum konnten wegen des Impfstoffmangels erst ab dem 8. Februar 2021 Menschen geimpft werden. Bis zur Schließung im September 2021 wurden dort nach Angaben der Stadt mehr als 200.000 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt, in den Hochzeiten täglich bis zu 1800.

Durch vielfältige Angebote wie Impfungen in umgebauten Bussen oder Impfstellen in den Stadtbezirken sei der Bedarf ab März 2022 „bereits sehr stark gedeckt“ gewesen, teilt die Stadt mit. Die Nachfrage sei mit der Viertimpfung im Juni 2022 wieder etwas gestiegen und dann nochmal im September und Oktober, als der angepasste Impfstoff kam. „Von Anfang November 2022 an bis zur Schließung der Impfstelle im Stadthaus am 21. Dezember 2022 war die Resonanz sehr gering“, erklärt die Stadt weiter. Impfungen in Arztpraxen sind weiterhin möglich.

Bonner Impfarzt bestätigt sinkende Nachfrage in Praxen

Auch der Bad Godesberger Urologe Stefan Latz beobachtet eine sinkende Nachfrage nach Corona-Impfungen: „Seit Anfang Dezember gibt es keine Probleme mehr, wie kriegen alles an Impfstoff, was wir bestellen, aber man muss sagen, dass die Nachfrage mittlerweile extrem gering ist.“ Als der angepasste Impfstoff kam, habe es nochmal eine kleine Welle an Impf-Nachfragen gegeben, aber die sei nach etwa vier Wochen wieder abgeebbt. Latz impft nun nur noch an einem Werktag pro Woche. „Wir sprechen alle Patienten aktiv an, gerade die Risikogruppen, wie viele Impfungen sie wann gehabt haben oder ob sie Corona hatten“, erklärt Latz. Die meisten seien aus seiner Sicht gut versorgt.

Die Inzidenz in Bonn betrug am Mittwoch nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen 195,5. Der Inzidenzwert bildet das Infektionsgeschehen allerdings nicht vollständig ab, weil nur positive PCR-Tests in die Statistik einfließen. In Bonn sind aktuell noch 132 Teststellen aktiv, teilt Marc Hoffmann aus dem Presseamt auf Nachfrage mit. Von diesen seien etwas mehr als 110 auf der Internetseite der Stadt aufgelistet. Sie waren mit einer Veröffentlichung einverstanden.