Polizei ermittelt Unbekannte brechen mehrere Fahrradboxen in Bonn auf

Laut Stadtwerke-Sprecherin Clarissa Pütz sind nach bisherigen Erkenntnisen fünf Boxen an verschiedenen Standorten aufgebrochen worden. Es seien über die gemeldeten Fahrräder hinaus auch andere Gegenstände gestohlen worden wie zum Beispiel Roller, die laut Geschäftsbestimmungen dort nicht hätten abgestellt werden dürfen. Der SWB-Rechtsabteilung zufolge müssen die Geschädigten in allen Schadensfällen, also auch bei den Fahrrädern, ihre eigenen Versicherungen kontaktieren, so Pütz. „Die Stadtwerke haften in diesen Fällen nicht. Auch nicht in Fällen von unsachgemäßem oder fehlerhaftem Gebrauch der Boxen.“ Wer die Boxen nun nicht mehr nutzen wolle, erhalte für die gezahlte Miete eine Entschädigung. Derzeit würden alle Anlagen nochmal auf die Sicherheitsanforderungen überprüft, sagte Pütz weiter.